В сургутских школах усилили проверки после ЧП в Пойковском

Проверки безопасности провели в школах Сургута 13 февраля после инцидента с подростком с топором в поселке Пойковский. Об этом сообщила местная жительница в комментариях под публикацией главы города Максима Слепова, сообщает Сургут Информ .

По словам горожанки, в одной из школ учеников пропускали через рамку металлоискателя и проверяли портфели. Она отметила, что не знает, кто именно проводит досмотры, но подчеркнула, что считает безопасность детей приоритетом.

Женщина предположила, что меры могут быть связаны с нападениями в других учебных заведениях и, вероятно, применяются во всех школах города. Название учебного заведения она раскрывать отказалась.

Поводом для усиления контроля мог стать случай 12 февраля 2026 года в школе поселка Пойковский. Тогда подросток принес в рюкзаке топор. Учительница обнаружила предмет, изъяла его и вызвала сотрудников правоохранительных органов.

