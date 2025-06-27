В Сургуте арестованы чиновники за злоупотребление властью

сегодня в 23:58

Экс-вице-мэр и глава департамента имущества Сургута отправлены под стражу

Сургутский городской суд принял решение об аресте высокопоставленных муниципальных чиновников по громкому уголовному делу, сообщает ТАСС .

Глава департамента имущественных и земельных отношений администрации города Алексей Дворников и бывший вице-мэр Виталий Шаров будут содержаться под стражей до 26 августа.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Фигурантам предъявлено обвинение по статье 286 УК РФ за превышение должностных полномочий», — сообщили в пресс-службе суда.

Расследование началось после серии обысков в администрации Сургута. Представители мэрии заявили о полном сотрудничестве со следственными органами.

«Администрация оказывает необходимое содействие правоохранителям», — подчеркнули в пресс-службе городской администрации.

Уголовное дело против топ-чиновников муниципалитета может быть связано с земельными вопросами или распределением муниципального имущества.