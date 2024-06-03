В Suite Beauty Couture заявили, что Россия может стать законодателем мод

Управляющий директор московского салона красоты Suite Beauty Couture Гульнара Мирзабекова отметила, что именно Россия задает львиную долю трендов в бьюти-индустрии. По ее словам, такие аккуратность и вкус есть только у русских людей, сообщает RuNews24 .

По мнению Мирзабековой, работники бьюти-сферы «везде могут себя найти», а большинство новинок и инноваций отрасли появляются именно в РФ. Она также отметила, что россиянки всегда стремятся выглядеть красивее других и как следствие мастера из России тоже нацелены на высокую планку.

«Стремление к красоте, вкус, видение чего-то идеального, это все присутствует в менталитете русского человека, который не сравнится ни с одной другой нацией. Не зря русские женщины признаны самыми красивыми женщинами на планете», — подчеркнула представитель салона Suite Beauty Couture, располагающегося в центре Москвы.

Мирзабекова обратила внимание, что Россия может с высокой вероятностью занять место законодателя мод. По словам управдиректора салона, для столь высокого звания в стране есть все необходимое — лучшие медики по мейкапу и ногтевому сервису, а также опытные эксперты, которые не только показывают требуемый результат, но и сохраняют здоровье клиента — главное богатство человека.