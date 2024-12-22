В Судниково Волоколамского округа отметили годовщину освобождения деревни от немецко-фашистских захватчиков

Ветераны, молодежь, дети собрались на Аллее славы.

5 декабря 1941 года началось контрнаступление советских войск в ходе Битвы под Москвой. Всего через две недели волны контрнаступления докатились и до нашего края. Одним из первых освобожденных населенных пунктов было Судниково.

«Мы стоим у братского захоронения. Здесь покоятся люди разных возрастов, мест рождения, национальностей, званий, красноармейцы и партизаны. Мы низко кланяемся тем, кто принес счастье свободы сюда, в деревню Судниково. Светлая им память», — сказал заместитель главы Волоколамского округа Алексей Владимирович Шевченко.

Участники памятного мероприятия возложили к подножию памятника венок и живые цветы.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.