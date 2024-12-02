В суд направили уголовное дело по факту кражи 5,4 млн руб у участника СВО

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение в отношении 4 участников преступной группы. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в апреле 2024 года двое обвиняемых находясь в ночное время около кафе, расположенном в городе Москве, совершили кражу у Героя России, участника СВО мобильного телефона и кошелька с банковскими картами, после чего скрылись с места преступления.

Затем, действуя совместно и согласовано с соучастниками, используя онлайн приложения коммерческих банков установленные на мобильный телефон потерпевшего, тайно похитили с его банковских счетов денежные средства на общую сумму более 5,4 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Одинцовский суд для рассмотрения по существу. Обвиняемые содержатся под стражей.

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