В Ступинском техникуме имени Туманова открылись новые инновационные мастерские

В Ступинском техникуме имени А. Т. Туманова состоялось открытие новых инновационных мастерских, которые призваны стать важным шагом в развитии профессионального образования. Эти высокотехнологичные мастерские, оснащенные современным оборудованием, включая робота-сварщика, создают уникальные условия для обучения студентов. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В церемонии открытия приняли участие директор по персоналу АО «Ступинское машиностроительное производственное предприятие» Наталья Бражникова, начальник управления персоналом — начальник отдела АО «Ступинская Металлургическая Компания» Екатерина Полухина и директор техникума, депутат Ступинского совета Виктор Датский.

Они отметили значимость новых возможностей для подготовки квалифицированных специалистов, таких как сварщики и управленцы качеством продукции, что особенно актуально для предприятий региона.

Гостям была предложена экскурсия по мастерским, где они смогли увидеть передовое оборудование, включая сварочные аппараты и компьютерный класс.

«Оборудование в мастерской соответствует стандартам, используемым на современных предприятиях. Студенты смогут освоить те же технологии и методы работы, которые применяются в реальном производстве. Это значительно повысит их конкурентоспособность на рынке труда», — подчеркнул Виктор Датский.

В техникуме выразили уверенность, что новые мастерские станут настоящей кузницей кадров и внесут значительный вклад в развитие производства нашего региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.