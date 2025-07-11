В ступинском парке Островского еженедельно проходят уроки исторических танцев в рамках проекта «Лето в Подмосковье»

Вторая встреча проекта «Танцевальные истории» любительского объединения «Реверанс» прошла в парке Островского в Ступино и перенесла участников и зрителей во Францию. Вечер, названный «Parlez-vous français?» («Вы говорите по-французски?»), посвящен танцам, имеющим прямые или косвенные отсылки к этой стране, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

На площадке царила атмосфера легкости и изящества. Участники исполнили такие танцы, как Парижский вальс, Французская кадриль, контрданс «Ветреный гасконец», Бретонское бурре, Парижские вариации, несколько вальсов под известные французские мелодии.

Участники постарались создать подходящие образы, отражающие французскую тематику.

«Пусть наши костюмы — всего лишь легкие намеки на каждую тему, но наши танцевальные вечера не рассчитаны на долгую подготовку и реконструкторскую щепетильность в этом вопросе. Мы отразили тему, как могли — радостно, легко и с улыбкой», — поделились участники мастер-класса.

«Танцевальные истории» от «Реверанса» продолжают радовать ступинцев, предлагая возможность не только освоить исторические танцы, но и погрузиться в атмосферу разных эпох и культур. О расписании и дресс-коде следующих встреч можно узнать на странице «Реверанса» «ВКонтакте».

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