В Ступинском округе Подмосковья напомнили жителям о правилах поведения в лесу

Сотрудники Ступинского филиала «Мособллес» провели встречи с жителями и садоводами для разъяснения правил пожарной и санитарной безопасности в преддверии пожароопасного сезона, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

В городском округе Ступино сотрудники Ступинского филиала ГАУ МО «Мособллес» провели профилактические встречи с жителями деревень Торбеево и Ананьино, села Ивановское и садоводческого товарищества «Нива». Мероприятия были организованы перед началом пожароопасного сезона.

Лесничие напомнили участникам о мерах по предупреждению лесных пожаров, необходимости соблюдения установленных правил и действиях при обнаружении возгорания. Специалисты отметили, что такие встречи способствуют формированию ответственного отношения к лесу и повышают культуру пожарной безопасности.

Всем присутствующим вручили информационные листовки с основными правилами поведения в лесу и контактами лесничества для оперативной связи. В филиале подчеркнули, что соблюдение правил пожарной безопасности и бережное отношение к природе важны для сохранения лесных ресурсов Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.