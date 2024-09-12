В Ступино торжественно открыли памятник участникам СВО

11 сентября в городском округе Ступино на бульваре Победы состоялось торжественное мероприятие по случаю открытия памятника землякам — участникам специальной военной операции, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В памятном событии приняли участие герои СВО, их семьи, представители администрации округа, депутатского корпуса, общественной палаты, трудовых коллективов предприятий и организаций, военнослужащие, ветераны, воспитанники военно-патриотических объединений, авторская группа создателей памятника под руководством Алексея Шилова, скульптора, члена Творческого союза художников России, и жители.

«Мы открываем мемориал, посвящённый ступинцам-участникам специальной военной операции и подвигу наших героев. Многие уже не смогут вернуться домой, но мы скорбим по ним вместе с их близкими, женами и матерями. Наша святая обязанность — не забыть подвиг героев. Их имена навсегда в наших сердцах. Вместе с семьями участников СВО мы неоднократно встречались и обсуждали проект мемориала и место его установки. И сегодня в Ступино появилось еще одно святое место, где мы сможем отдавать дань памяти героям», — отметил Сергей Мужальских, глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия».

К его словам присоединились председатель окружного Совета депутатов Александр Сухачев, благочинный ступинского церковного округа протоиерей Евгений Ряполов, мама героя, участника СВО, Юлия Мойсеева.

Участники церемонии возложили цветы к мемориалу.

Его щит создает образ защиты и спокойствия мирной жизни. Верхние вертикальные треугольные плоскости символизируют стойкость бойцов и торжество нашей правды. Наклонная прорезь внутри ниши отождествляет скорбь по не вернувшимся.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.