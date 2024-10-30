В Ступино состоялось вручение паспортов юным жителям округа

«Мы живем в городе трудовой доблести. Во время войны наши жители трудились под лозунгом „Всё для фронта, все для победы!“. Благодаря трудовому и ратному подвигу ступинцев Ступино присвоено высокое почетное звание. Нам необходимо помнить об этом и приумножать славу первостроителей города», — отметил Сергей Мужальских.

Руководитель муниципалитета рассказал о строительстве и открытии новых школ, ремонте учреждений социальной сферы, благоустройстве общественных территорий, строительстве дорог. Особое внимание в муниципалитете уделяется поддержке промышленного сектора экономики. По словам главы округа, за полтора года компаниям, специализирующимся на импортозамещении, предоставлено 12 земельных участков для создания и расширения производства. Открытие новых предприятий способствует созданию рабочих мест с достойной заработной платой.

Сергей Мужальских пожелал ребятам получить хорошее образование по выбранной специальности и продолжить работать в нашем округе.

«Поздравляю вас и ваших родных с получение паспорта гражданина Российской Федерации! Желаю ставить перед собой цели и достигать их!» — сказал руководитель муниципалитета.

Сергей Мужальских вручил 18 девушкам и юношам паспорта, цветы и сувениры.

Согласие на получение паспорта в торжественной обстановке подростки могут дать при заполнении документов в МФЦ.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.