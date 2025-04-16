В Ступино состоялось открытие регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства

В Ледовом дворце Ступина состоялось мероприятие в рамках Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В открытии приняли участие заместитель министра социального развития Московской области Лариса Туманова, заместитель главы округа Сергей Протопопов, директор Кадрового центра Подмосковья Ольга Пугачева, исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Наталья Нестерова.

«На территории муниципалитета расположено более 1500 промышленных предприятий, 54 из которых — крупные. Ступино имеет огромный экономический потенциал. Ежегодно мы открываем современные предприятия, создаем рабочие места. Ярмарка трудоустройства — это хорошая возможность для жителей, в том числе студенческой молодежи, ознакомиться с актуальной ситуацией на рынке труда, найти себе работу по душе. Успехов и продуктивной работы желаю работодателям и соискателям», — отметил Сергей Протопопов.

Работодатели из различных сфер, таких как промышленность, банковая сфера, образование, торговля и общественное питание, участвуют в этой ярмарке вакансий. Особенность этих мероприятий заключается в возможности пройти первичное собеседование и лично пообщаться с представителями компаний.

Более 30 организаций, включая «НПП „Аэросила“, „Ступинская Нива“, „Ступинский химический завод“, „СМК“ и „Исратэк“, представили предложения по вакансиям.

«Активно ищем специалистов в нашу компанию: операторы станков, электроэрозионисты, контролеры слесарных работ и другие. Мы готовы обучать молодых специалистов, чтобы помочь им лучше освоиться в профессии. Всем предоставляем социальные бонусы, достойную заработную плату, а ещё проводим корпоративные мероприятия и помогаем повысить квалификацию», — сказала Ольга Попова, начальник отдела кадров АО «НПП „Аэросила“.

В рамках мероприятия также прошли консультации по трудоустройству и карьерному росту, мастер-классы, тренинги.

Важной частью мероприятия стало подписание соглашения о сотрудничестве между Кадровым центром Подмосковья и Ассоциацией ветеранов СВО. Исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Наталья Нестерова отметила, что подписание соглашения открывает новые возможности для комплексной помощи ветеранам спецоперации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.