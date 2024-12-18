В Ступине определили места для запуска пиротехники в новогодние выходные Общество сегодня в 17:13 Фото - © Медиасток.рф

Запуская фейерверк в новогоднюю ночь, не все отдают себе отчет в том, насколько опасным это может быть. Последствиями нарушения техники безопасности при организации салюта становятся ожоги и травмы. В Ступине определили места для запуска пиротехники в новогодние выходные, сообщает пресс-служба администрации округа.