В Ступине определили места для запуска пиротехники в новогодние выходные
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Запуская фейерверк в новогоднюю ночь, не все отдают себе отчет в том, насколько опасным это может быть. Последствиями нарушения техники безопасности при организации салюта становятся ожоги и травмы. В Ступине определили места для запуска пиротехники в новогодние выходные, сообщает пресс-служба администрации округа.
В городском округе Ступино в целях обеспечения пожарной безопасности мероприятий, связанных с проведением праздников, установлен перечень мест применения населением пиротехнических изделий I–III классов опасности:
- г. Ступино, пересечение ул. Маяковского, пер. Больничный и ул. Куйбышева, площадка за детским садом № 1 «Тополек»;
- г. Ступино, ул. Пушкина, площадка между ТК «Райпо» и домами 99 и 97;
- г. Ступино ул. Фрунзе 3, корп. 2, площадка между домом и ГСК;
- п. Белопесоцкий, поле возле пляжа № 2 котлована Белопесоцкий;
- п. Михнево, площадка возле ФОК на пересечении ул. Зеленая и ул. Ленина;
- п. Михнево, площадка на пустыре между ул. 9 Мая 1 и ул. Московская 5;
- с. Усады, стадион;
- с. Татариново, стадион (футбольное поле), ул. Барыбинская;
- д. Городище, ул. Молодежная 5, футбольное поле;
- с. Старая Ситня, площадка за д. 4 по ул. Советская;
- с. Старая Ситня, пересечение ул. Заречная и ул. Октябрьская, площадка у моста через р. Каширка;
- с. Старая Ситня, площадка между ул. Лермонтова и ул. Земская;
- с. Лужники, площадка по ул. Центральная, д. 9, 15;
- с. Ситне-Щелканово, футбольное поле, ул. Спортивная 5;
- с. Ивановское, ул. Тополиная, поле у водозабора;
- п. Малино, ул. Промышленная, площадь у ДК;
- д. Дубнево, ул. Новые дома, площадь у ДК;
- с. Березнецово, пр-д Центральный 12/14, площадь у ДК;
- д. Алфимово, ул. Новоселов, центральная площадь;
- д. Леонтьево, ул. Центральная, футбольное поле;
- с. Большое Алексеевское, футбольное поле рядом с храмом;
- с. Мещерино, ул. Центральная, футбольное поле;
- с. Аксиньино, ул. Шоссейная, площадка у ДК;
- д. Карпово, ул. Новая, футбольное поле;
- с. Семеновское, ул. Черемушки, сквер;
- с. Ивановское, ул. Тополиная, пустырь;
- с. Хатунь, ул. Центральная, сквер.
Жителям настоятельно рекомендуют перед запуском фейерверков выбирать разрешенные места запусков, а чтобы праздник не оказался омрачен несчастным случаем, четко следовать правилам запуска фейерверков.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.