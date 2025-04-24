В Ступино огнеборцев поздравили с Днем пожарной охраны

30 апреля отметят 376-летие образования пожарной охраны России. Это праздник мужественных людей, готовых по первому зову, рискуя собственной жизнью, вступить в борьбу с огненной стихией. В преддверии профессионального праздника в Доме культуры «Металлург» Ступина состоялось торжественное мероприятие, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Ветеранов и сотрудников службы с праздничной датой поздравил глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских.

«Работа пожарных во все времена — одна из самых рискованных. В сложных ситуациях, когда счёт идет на секунды, вы работаете оперативно, чётко и слаженно. Ступинские огнеборцы находятся на хорошем счету в области — на вас рассчитывают в самых трудных случаях. Благодарю за каждодневный труд по обеспечению надежного заслона от огня, за профессионализм, самоотдачу. Отдельные слова благодарности ветеранам и сотрудникам службы, принимающим участие в спецоперации. Желаю вам и вашим семьям здоровья, мира, благополучия!» — отметил Сергей Мужальских.

Почетное звание «Заслуженный спасатель Московской области» присвоено Евгению Минкевичу, спасателю поисково-спасательного поста 334-й пожарно-спасательной части территориального управления № 13 Мособлпожспаса. Благодарностью губернатора региона отмечены водитель 269-й пожарно-спасательной части Геннадий Кузнецов и командир отделения 43-й пожарно-спасательной части Иван Козлов.

К поздравлению присоединились председатель окружного Совета депутатов Александр Сухачев, благочинный церквей Ступинского округа протоиерей Евгений Ряполов, представители городского округа Кашира, начальник 31-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС подполковник внутренней службы Дмитрий Бахарев и начальник территориального управления № 13 Московской областной противопожарно-спасательной службы Игорь Тимофеев. Они пожелали сухих рукавов, чистого неба над головой, успехов и профессионального роста.

Свыше 50 лучших сотрудников и ветеранов службы награждены ведомственными наградами, почетными грамотами, благодарственными письмами и медалями.

«Работа нравится. Она дисциплинирует, подбадривает, толкает только вперед. Коллег поздравляю с праздником. Благополучия им и их семьям и „сухих рукавов!“ — сказал Александр Жеребцов, водитель отдельного поста ПСУ № 302 Богатищево территориального управления № 13 ГКУ МО „Мособлпожспас“.

Александр за многолетний добросовестный труд награжден благодарственным письмом главы округа.

От областного руководства 281-й пожарно-спасательной части подарена новая пожарная машина, оснащенная всем необходимым современным оборудованием.

Праздничное мероприятие сопровождалось выступлениями солистов и творческих коллективов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.