В Ступино оборудовано два места для отдыха у воды

По информации руководителя муниципалитета Сергея Мужальских, в городском округе Ступино действует два пляжа на Белопесоцком котловане, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На пляжах установлены душевые и туалетные модули, кабины для переодевания, спасательные пункты, приветственная стела с велопарковкой, урны и контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов. Проведена обработка от клещей. Пробы воды и песка получили положительные заключения, дно водоема обследовано водолазами. Сотрудники МКУ «Благоустройство» поддерживают чистоту и порядок на пляже, обеспечивают вывоз мусора.

«Планируем установить торговый объект, где можно будет приобрести прохладительные напитки и закуски, будут доступны тележки с горячей кукурузой и мороженым, — отметил Сергей Мужальских. — Для активного отдыха оборудовано три волейбольные площадки и прокат сапбордов».

По словам главы округа, на территории пляжей работают спасательные посты. Кроме этого, сотрудниками Спасательной службы, Государственной инспекции по маломерным судам, Мособлпожспаса проводится патрулирование 65 несанкционированных мест для купания. На всех водных объектах установлены аншлаги «Купание запрещено! Опасно для жизни!».

«Уважаемые жители и гости округа! Купаться следует только в специально оборудованных местах, внимательно следить за детьми, избегать употребления спиртного и не перегреваться! Желаю безопасного отдыха!», — обратился Сергей Мужальских к жителям и гостям муниципалитета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <…> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.