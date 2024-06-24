В Ступине завершили благоустройство «народных троп»

На территории Московской области продолжается реализация программы «Пешком». В ходе работ специалисты муниципалитетов обустраивают «народные тропы», обеспечивая удобный и быстрый доступ к основным объектам инфраструктуры, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

В этом году в Ступине обустроили 3 новые дорожки общей протяженностью 472 метра по адресам: от домов № 47, 49, 51/20, на улице Андропова до администрации, вдоль детского сада; от дома № 27 на улице Чайковского и домов № 14, 20, на улице Службина до домов № 4, 6, на улице Бахарева; от дома № 35 на улице Чайковского до автобусной остановки.

В прошлом году в рамках программы в округе было обустроено 5 пешеходных маршрутов. Специалисты выбирали места для работы, учитывая пожелания и потребности граждан, а также близость к социальным объектам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.