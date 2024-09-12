сегодня в 15:22

В Ступине завершены работы по реконструкции бульвара Победы

В Ступине завершилась масштабная реконструкция бульвара Победы. Пешеходная зона полностью обновилась. Территория стала современной и комфортной. Обновленная территория стала продолжением реализованной части бульвара, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Основную часть пешеходного маршрута выложили плиткой. На бульваре проложен асфальтовый путь для велосипедистов, установлены удобные скамейки и урны. Обустроены пешеходные дорожки, теневые навесы, подвесные качели и зоны для отдыха. Добавились широкие зоны озеленения, на которых уложен газон.

Для детей и любителей спорта созданы специальные площадки. Появились столы для настольного тенниса.

После снятия ограждения новое игровое и спортивное пространство уже успели оценить дети и подростки из ближайших домов.

Памятники обновлены и перенесены в единую мемориальную зону с выходом к часовне Георгия Победоносца. Установлен новый мемориал, посвященный героям специальной военной операции.

Для обеспечения безопасности на территории установлено освещение и видеокамеры.

Благоустройство бульвара Победы выполнено по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.