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В Ступине завершены работы по модернизации детских игровых комплексов

В городском округе Ступино завершились работы по модернизации и замене детских игровых площадок в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Выполнены работы по модернизации детской игровой площадки, установленной ранее, с привлечением средств бюджета Московской области по адресу: г. Ступино, ул. Калинина, д. 44.

Детская площадка выполнена в соответствии с современными стандартами безопасности. Площадь игрового комплекса увеличена до 300 кв. м. Территория оборудована безопасным прорезиненным покрытием, спортивными элементами, каруселью, «паутиной», двумя видами качелей, балансиром, городком-коркой, песочницей, лавочками и урнами. Установлено ограждение, проход к площадке заасфальтирован.

В полном объеме завершено мероприятие «Замена и модернизация детских игровых площадок» по 5 адресам: г. Ступино, ул. Тургенева, д. 7, 9, ул. Пушкина, д. 24 (воркаут); с. Старая Кашира, ул. Новотроицкая, д. 6, 8 (ДИП); д. Кануново, на пересечении ул. Гореевская, д. 34 и ул. Хомяковская (ДИП); д. Алфимово, ул. Новоселов, д. 4, 6 (ДИП); с. Ситне-Щелканово, ул. Мира, д. 8, 10, 12 (ДИП).

Площадки оборудованы современными и безопасными элементами для игр и активного отдыха детей разных возрастов, что способствует созданию комфортной городской среды в муниципалитете и повышению качества жизни жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье, были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.