В Ступине завершается благоустройство сквера

Подрядная организация благоустраивает общественное пространство в селе Семеновское городского округа Ступино. Сквер на улице Черемушки — одно из главных мест притяжения жителей: здесь проходят праздничные мероприятия, концерты и встречи, а в повседневные дни сквер служит уютным местом отдыха. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В прошлом году на территории установили современное освещение. В этом году в рамках инициативного бюджетирования ведутся работы по созданию современного и комфортного сквера.

На объекте заменили асфальтовое покрытие и обустроили тропиночную сеть. В ближайшее время рабочие установят качели, теневые навесы и лавочки.

«Проект также предполагает озеленение. На данный момент асфальт в сквере уложен, осталось смонтировать малые архитектурные формы и уложить газон. Все работы будут завершены до конца месяца», — отметила директор МКУ «Управление благоустройства» Юлия Власова.

Совсем скоро обновленный сквер станет современным и удобным пространством для отдыха и встреч жителей и гостей Семеновского.

Всего в этом году в муниципалитете реализуется 13 проектов инициативного бюджетирования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что власти региона активно инвестируют в проведение благоустройства. Также он отметил, что перемены в рамках благоустройства должны быть в каждом муниципалитете региона.

«Мы сделаем все возможное, чтобы в каждом муниципалитете были важные перемены. Важно также, чтобы все обязательства, о которых мы договариваемся, тоже выполнялись», – сказал губернатор.