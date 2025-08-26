В Ступине завершается благоустройство сквера на улице Чайковского

В Ступино подходит к концу благоустройство сквера на улице Чайковского, охватывающего территории у взрослой поликлиники и станции скорой помощи. Ход работ проверили депутаты окружного совета, представители администрации и общественности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Благоустройство началось в июне и по плану должно было завершиться к середине сентября. Подрядчик уже выполнил основную часть задач. Чтобы оценить, что осталось доделать, депутаты осмотрели территорию и пообщались с исполнителями.

Председатель Совета депутатов городского округа Ступино Александр Сухачев отметил важность данного объекта для жителей.

«Наша поликлиника очень востребована, кроме того, здесь проходит много пешеходных городских маршрутов. Поэтому мы сегодня вместе с подрядчиками, представителями Общественной палаты, сотрудниками администрации собрались посмотреть практически завершенный объект», — объяснил он.

Руководитель проекта подрядной организации Дмитрий Фомин рассказал, что особых сложностей в работе не возникло.

«Постарались выдерживать погодные условия, чтобы не было нарушения для проводимых работ, вот поэтому чуть подзатянулось», — отметил он.

По словам директора управления благоустройства Юлии Власовой, объект находится на финишной прямой.

Перед поликлиникой уже уложена новая плитка, установлены и подключены 17 опор освещения, смонтированы теневые навесы, установлены уличные диваны и скамейки, засеяны газоны. Осталось завершить тротуар у здания скорой помощи и там же расставить лавочки. После обсуждения было решено разместить дополнительные скамьи у поликлиники, а не на узкой дорожке.

Центральной композицией ландшафтного дизайна сквера станет рокарий с декоративными камнями. Также будет высажено около шестидесяти саженцев цветов и кустарников.

Как уточнила Юлия Власова, этот объект был сделан по программе министерства благоустройства. На следующий год в Ступино планируют благоустроить сквер Маяковского.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что власти региона активно инвестируют в проведение благоустройства. Также он отметил, что перемены в рамках благоустройства должны быть в каждом муниципалитете региона.

«Мы сделаем все возможное, чтобы в каждом муниципалитете были важные перемены. Важно также, чтобы все обязательства, о которых мы договариваемся, тоже выполнялись», – сказал губернатор.