В Ступине вынесли приговор по уголовному делу о ДТП, повлекшем гибель 2 человек

Ступинский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении Дмитрия Панаитова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Подмосковья.

Судом установлено, что 7 февраля 2024 года мужчина, управляя автопоездом в составе грузового седельного тягача Mercedes-Benz с полуприцепом, двигался по автодороге М-4 «Дон» в городском округе Ступино. По пути следования он нарушил правила дорожного движения и совершил столкновение с ранее остановившимся на проезжей части автомобилем Renault Sandero по причине произошедшего ДТП.

В результате аварии водитель и пассажирка данного автомобиля от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия.

Суд приговорил Панаитова к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года 6 месяцев.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Государственное обвинение поддерживал представитель Ступинской городской прокуратуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость работы инспекторов ГИБДД. Он также заявлял, что своевременное обслуживание дорожной сети региона является залогом ее безопасности для жителей.

Глава региона также отметил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.