В Ступине вручили удостоверения сельским старостам

«Вручил удостоверения старостам сельских населенных пунктов. Старосты — наши первые помощники, оперативно сигнализируют о проблемных местах, где необходимо усилить работу. В округе более 250 населенных пунктов, — сказал руководитель муниципалитета. — Старосты — инициаторы позитивных перемен на сельской территории. На постоянной связи находимся с ними».

Удостоверения, значки, паспорта населенных пунктов и цветы получили старосты деревни Вальцово Людмила Рыкина и села Кременье Елена Резяпкина.

Напомним, в муниципалитете для старост разработаны паспорта сельских населенных пунктов. Документ содержит информацию о количестве домовладений, зарегистрированных жителях, контактную информацию ответственных лиц по основным направлениям.

Во встрече со старостами принял участие депутат Московской областной Думы Андрей Голубев.

«Старосты сельских населенных пунктов нужны для поддержания тесной связи между жителями и органами власти, содействия в решении местных вопросов, а также для информирования населения о важных событиях и решениях. Они также оказывают помощь в организации общественной жизни и развитии инициатив на селе. И большинство из них находят поддержку в реализации», — сказал Андрей Голубев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье растет и развивается. Каждый год население региона прибавляет порядка 80-90 тыс. человек.

«Это значит, что мы должны успевать строить и социальную инфраструктуру, и создавать рабочие места. Мы стараемся работать очень плотно, взаимодействовать по разным направлениям с Москвой. Это всегда оценивают жители как нашей любимой столицы, так и Подмосковья», — заявил Воробьев.