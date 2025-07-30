В Ступине в микрорайоне «Надежда» 1 сентября откроется новая школа

Глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских с профильными заместителями и педагогами проверил готовность школы в микрорайоне «Надежда», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Школа практически готова. 1 сентября в новый учебный корпус придут ребята из перегруженных школ, что позволит нам уйти от второй смены. Учебные пособия уже получены, мебель и оборудование расставлены. Остались последние штрихи», — сказал Мужальских.

На объекте завершены отделочные работы. Учебные и специализированные помещения оснащаются необходимой техникой и мебелью.

Площадь школы — 11 тысяч кв. м. Учебный корпус разделен на два блока с отдельными входами для начальных и старших классов. Школа оборудована пищеблоком, двумя спортивными и актовым залом, мастерскими, лабораториями, библиотекой и медицинским кабинетом.

Учебный корпус войдет в состав образовательного комплекса школы № 8. Это позволит снизить нагрузку на школы № 5 и № 8, лицей № 1.

«Школа укомплектована учениками. В школе будет обучаться более 600 детей с 1 по 11 классы. Часть учащихся перейдет из школы № 8, вторая смена будет ликвидирована», — отметил директор школы № 8.

Оценить плюсы нового учебного корпуса школьники смогут 1 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2025 году в регионе построят еще 16 школа и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, в 2025-м обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.