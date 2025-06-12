В Ступине в День России прошел автомотопробег

День России ступинцы встретили под гудки автомобилей. Порядка 50 машин и мотоциклов выстроились на парковке у Ледового дворца. Отсюда авто- и мотолюбители под патриотическую музыку поехали по центральным улицам города, сообщила пресс-служба администрации городского округа Ступино

«Автопробег открывает праздничные мероприятия, приуроченные к великому событию — Дню России. Более 100 человек проехали по городу с государственной символикой, с российскими флагами, и это не просто дарит людям праздничное настроение, а создает атмосферу национального единства, напоминает о важности гражданской ответственности и наполняет нас чувствами любви к Родине», — отметил руководитель Hard Drive Stupino Дмитрий Бондарь.

Безопасность дорожного движения во время проезда колонны обеспечивали сотрудники ГИБДД.

«Сегодня проходит массовое мероприятие — автопробег. На всем протяжении проезда безопасность участников традиционно обеспечивают сотрудники ГИБДД. Призываем жителей округа не нарушать правила дорожного движения, быть бдительными и предельно внимательными на дорогах», — подчеркнула инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения отдела Госавтоинспекции по г. о. Ступино Илона Баскаева.

В мероприятии приняли участие члены ступинского внедорожного клуба «Hard Drive», Мото Ассоциации, активисты местного отделения партии «Единая Россия», молодогвардейцы и неравнодушные жители города.

Такие акции позволяют выразить любовь к Родине и гордость за страну, а также поддержать наших военнослужащих, которые отстаивают интересы России.

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