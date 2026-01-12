В Ступине усилили уборку снега и наледи после обильных осадков

Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских 11 января провел совещание по вопросам уборки снега и наледи, в котором приняли участие представители коммунальных и дорожных служб, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На совещании обсудили работу по очистке территории округа от снега и наледи. С 7 по 10 января жители направили 256 обращений по уборке дворов и 303 — по дорогам местного и регионального значения. Профильные службы оперативно устраняют замечания.

Коммунальные и дорожные службы переведены на круглосуточный режим работы. С 31 декабря по 11 января на уборку выходили 100% техники и дворников, дополнительно привлечены 140 человек и 12 спецмашин. С общественных пространств вывезено 1 600 кубометров снега, с дорожных объектов — более 50 тысяч кубометров. Очищено 65,5% дворов и 44,8% общественных территорий, приведено в порядок 2 917,28 км дорог.

Управляющие компании продолжают уборку входных групп, лестниц, спусков, тротуаров и дворовых проездов. В ближайшие дни планируется расчистить парковки, детские и спортивные площадки. На совещании отмечена недостаточная работа подрядной организации «БлагоДор» из-за дефицита кадров, несмотря на готовность техники.

Также рассмотрели вопрос вывоза мусора: в округе 689 контейнерных площадок, временные перебои с вывозом отмечены в 84 населенных пунктах. После ликвидации последствий циклона вывоз мусора будет восстановлен в полном объеме. Работы по уборке территории продолжатся.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.