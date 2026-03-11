В Ступине усилили контроль за подтоплениями дорог весной

Дорожные службы в Ступине усилили меры по отводу талых вод после обильных снегопадов зимой. На ряде участков организовано круглосуточное наблюдение и дополнительные работы по расчистке водоотводов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Вопрос предотвращения подтоплений находится на особом контроле администрации округа. По словам заместителя главы Сергея Медведева, из-за особенностей рельефа некоторые участки требуют постоянного мониторинга.

Среди наиболее уязвимых точек специалисты называют улицы Загородную и Взлетную, а также перекресток улиц Калинина и Пристанционной. Рабочие вскрывают снежные брустверы, чтобы обеспечить сход талой воды в кюветы и не допустить скопления воды на проезжей части.

Дорожные службы вскрывают брустверы вдоль автодорог, при необходимости откачивают воду с использованием техники МУП «ПТО ЖКХ», вывозят снег и очищают водоотводные канавы. Весной специалисты МКУ «Управление автодорог, транспорта и связи» обследуют водопропускные трубы и кюветы для беспрепятственного пропуска талых вод. Ситуация остается на контроле.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность устранения рисков с гидротехническими сооружениями для избегания подтоплений.

«Еще один вопрос касается гидротехнических сооружений. У нас всего 1,6 тыс. гидротехнических сооружений. 1 116 — муниципальная собственность. <…> Было обследовано 36 муниципальных ГТС, и соответственно появились у нас красные зоны», — сказал Воробьев.