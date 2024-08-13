В Ступине участники «Активного долголетия» приняли участие в «Физкульт фесте»

В минувшие выходные на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «ОКА» состоялся яркий спортивный праздник «Физкульт фест», посвященный Дню физкультурника. Среди участников были и представители самого активного поколения ступинцев — члены клуба «Активное долголетие», передает пресс-служба администрации городского округа Ступино.

Соревнования собрали более сорока участников клуба, самому возрастному из которых исполнилось 86 лет. Несмотря на почтенный возраст, участники продемонстрировали недюжинную энергию и спортивный азарт.

«Наши пенсионеры — яркий пример того, что возраст — это всего лишь цифра. Они показали, что физическая активность и позитивный настрой помогают сохранить бодрость духа на долгие годы», — рассказали организаторы мероприятия.

Программа фестиваля была насыщена разнообразными спортивными состязаниями. Участники соревновались в настольном теннисе, шашках, пулевой стрельбе, бадминтоне и мини-футболе. Кроме того, для всех желающих были организованы мастер-классы по традиционной русской игре — городкам, а также петанку.

«Участие в таких мероприятиях — это не только возможность помериться силами, но и прекрасный способ провести время в кругу единомышленников. Я зарядилась позитивными эмоциями на всю неделю», — поделилась впечатлениями одна из участниц.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.