В Ступине торжественно отметили День защитника Отечества

В преддверии Дня защитника Отечества 20 февраля в ступинском Дворце культуры состоялось торжественное мероприятие. В Большом зале собрались военнослужащие, участники интернациональных войн, участники и ветераны спецоперации, их близкие, а также представители силового блока, депутатского корпуса, воспитанники военно-патриотических клубов, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

С праздничной датой собравшихся поздравил глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских: «В эти дни мы вместе со всей страной отмечаем День защитника Отечества. С глубокой благодарностью вспоминаем наших героев, которые ценой своей жизни защищали Родину. Низкий поклон и пожелания долгих лет жизни адресую дорогим ветеранам, великому поколению, научившему нас побеждать, и нашим героям-современникам. Пусть Россия будет крепкой, сильной и единой! Вместе мы сможем противостоять любым вызовам! Желаю мира, добра, здоровья, поддержки родных и скорейшего возвращения наших героев с победой!».

Руководитель муниципалитета вручил участникам спецоперации почетные грамоты и благодарственные письма.

Глава округа с прискорбием отметил, что в ходе специальной военной операции есть погибшие при выполнении воинского долга ступинцы. Память о земляках будет жить вечно.

Сергей Мужальских передал ордена Мужества, присвоенные посмертно ступинским героям за доблесть и самоотверженность, родственникам погибших воинов.

Зал стоя приветствовал награждаемых.

Наградами депутата Госдумы Александра Когана также отмечены ступинцы, которые вносят вклад в поддержку семей участников СВО, занимаются патриотическим воспитанием молодежи и обеспечивают надежный тыл нашим защитникам.

К поздравлению присоединились депутат Мособлдумы от фракции «Единая Россия» Андрей Голубев и Герой России, ступинская медсестра, ефрейтор Людмила Болилая.

Праздничная программа продолжилась выступлением эстрадного оркестра «СМ-Бэнд» и солистов Ступинской филармонии, воспитанников кадетских объединений, коллективов Дворца культуры, исполнивших песни военных лет и современные патриотические композиции.

Зал тепло встречал артистов, поддерживая главную мысль праздничного вечера: Россия была и будет крепкой, сильной и единой.

Песню «Офицеры», исполненную Иваном Калачевым, зрители слушали стоя, в память о погибших героях.

