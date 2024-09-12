В Ступине торжественно открыли бульвар Победы после реконструкции

В городе Ступино завершилась масштабная реконструкция бульвара Победы, который теперь представляет собой современное общественное пространство. Торжественное открытие обновленного бульвара состоялось в среду вечером, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Пешеходная зона на бульваре была полностью обновлена. Основную часть пешеходного маршрута выложили новой плиткой. Кроме того, для велосипедистов проложен ровный асфальтовый путь.

На территории установлены удобные урны и скамейки. Реконструкция включала обустройство пешеходных дорожек, установку теневых навесов, подвесных качелей и зон для отдыха. Также были созданы широкие зоны озеленения с уложенным газоном, что придало бульвару более уютный вид.

Для детей и любителей активного отдыха на бульваре созданы специализированные площадки. Среди новинок — столы для настольного тенниса, что позволит жителям проводить время на свежем воздухе более активно.

«Мы завершили реконструкцию Бульвара Победы, создав современное общественное пространство с обновленными пешеходными дорожками, велосипедными маршрутами и зонами для отдыха. На территории установлена стела, которая посвящена людям, стоящим на защите Родины, за их доблесть и отвагу», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области, министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Особую атмосферу обновленному бульвару придает мемориальная стела, изготовленная мастерской Алексея Шилова. Стела является частью мемориального комплекса и посвящена героям специальной военной операции. В рамках этого комплекса на аллее Славы установлены 10 латунных портретов воинов, погибших в Афганистане и на Северном Кавказе. Изображения выполнены с использованием уникальной техники фрезеровки и патинирования.

Для обеспечения безопасности посетителей на бульваре установлены современные системы освещения и видеонаблюдения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.