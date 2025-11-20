В Ступине сотрудники МЧС России собрали гумпомощь для бойцов СВО

В подмосковном Ступине инспекторы государственного пожарного надзора и сотрудники ПСО 31 ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области организовали и провели сбор гуманитарной помощи для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

В рамках оказанной помощи были собраны необходимые на передовой предметы: пластиковые канистры, огнетушители, пожарные рукава, крупы.

Каждая такая вещь — это не просто предмет. Это забота о тех, кто, рискуя жизнью, отстаивает интересы нашей страны и ее граждан и вклад в Победу.

«Мы гордимся нашими бойцами, которые проявляют настоящую смелость и храбрость на передовой. Эта акция — еще одно доказательство, что мы едины», — говорят сотрудники МЧС России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.