В Ступине сотрудники Госавтоинспекции провели акцию «Засветись!»

Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по городскому округу Ступино Московской области провели профилактическую акцию «Засветись!» среди учащихся одного из образовательных учреждений города. Мероприятие направлено на повторение и закрепление правил дорожного поведения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках встречи ступинские полицейские рассказали школьникам о полезных свойствах световозвращающих элементов и объяснили, почему их наличие важно на дорогах в темное время суток.

Инспекторы напомнили слушателям об особенностях поведения на улице и транспорте, включая требования безопасности при переходе проезжей части и играх во дворах, где детские игровые площадки располагаются рядом с дорогой.

Все участники профилактической акции получили от сотрудников ступинский полиции световозвращающие элементы и тематические памятки.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею в виду видеонаблюдение — систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.