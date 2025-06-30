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В Ступине с 30 июня по 6 июля пройдут рейды Госавтоинспекции

В городском округе Ступино с 30 июня по 6 июля будут проводиться усиленные профилактические мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения. Основное внимание инспекторы уделят контролю за перевозкой опасных грузов и выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

С целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий и пресечения правонарушений, связанных с транспортировкой опасных материалов, Госавтоинспекция проводит рейд «Опасный груз». Инициатива направлена на выявление нарушений в данной сфере, что позволит минимизировать потенциальные риски для населения и окружающей среды.

Параллельно с этим сотрудники Госавтоинспекции будут осуществлять мероприятия, направленные на предотвращение управления транспортными средствами в состоянии опьянения, которое является одной из наиболее частых причин серьезных аварий.

«Наша главная задача — обеспечить безопасность всех участников дорожного движения. Перевозка опасных грузов требует строгого соблюдения всех норм и правил, управление автомобилем в нетрезвом виде запрещено. Призываем водителей к ответственности и строгому соблюдению ПДД», — сообщили в отделе Госавтоинспекции ОМВД России по муниципалитету.

Водителям рекомендуется быть внимательными и заранее проверять соответствие своих документов и транспортных средств установленным требованиям.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.