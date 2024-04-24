сегодня в 12:07

В Ступине с 1 мая по 20 июня будут проводить работы по ликвидации борщевика

На территории городского округа Ступино с 1 мая по 20 июня будут проводиться мероприятия по ликвидации очагов произрастания борщевика Сосновского с применением гербицида Магнум, сообщается на официальном сайте администрации округа.

Работы планируется провести в следующих населенных пунктах: д. Горки, с. Семеновское, д. Шелково, д. Ананьино, д. Авдотьино, с. Киясово, д. Хирино, д. Березня, с. Шугарово, д. Госконюшня, д. Дорки, д. Орешково, д. Коледино, с. Ивановское, п. Малино, д. Старокурово, д. Благовское, д. Кунавино, д. Рудины.

После выполнения работ подрядчик произведет установку щитов — единых предупредительных знаков безопасности — на границах участков, обработанных гербицидами, с указанием конкретной даты обработки.

По вопросам, относящимся к проведению мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского и работам подрядной организации на территории городского округа Ступино, можно обратиться по телефону: 8 (496) 642-16-05, а также по адресу электронной почты: upravlenie2012@yandex.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что борщевик — вредная культура. По борьбе с этим растением существует определенный протокол. Сорняк трижды вытравливают химикатами.