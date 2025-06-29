В Ступине проверили несанкционированное место купания

Глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских с профильными заместителями, сотрудниками МКУ «Спасательная служба», представителями депутатского корпуса и общественной палаты провел патрулирование несанкционированного пляжа на 1-м подъеме, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Заместитель главы Максим Жуков отметил, что в округе оборудовано два пляжа на Белопесоцком котловане.

«Территорию обработали от клещей, пробы воды и песка получили положительные санитарные заключения, дно водоема обследовали водолазы. Сотрудники МКУ „Благоустройство“ ежедневно поддерживают чистоту и порядок на пляжах, организуют своевременный вывоз мусора. Помимо этого, работают спасательная вышка, кабинки для переодевания, душевые и туалеты, волейбольные площадки. Призываю жителей и гостей округа в летний период купаться в оборудованных местах», — сказал Максим Жуков.

По словам сотрудников муниципальной спасательной службы, в округе регулярно проводятся профилактические рейды. С отдыхающими проводят беседы о недопустимости нарушений правил купания, об обязанности родителей следить за детьми. Кроме этого, на «диких» пляжах установлены знаки о запрете купания, ведется информирование через громкоговорители.

В Подмосковье за купание в неположенных местах предусмотрена административная ответственность:

для граждан — предупреждение, штраф от 2000 до 2500 рублей,

для должностных лиц — штраф от 4000 до 5000 рублей,

для юридических лиц — штраф от 40 000 до 50 000 рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.