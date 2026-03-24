В Ступине провели лабораторию по ИИ для педагогов Подмосковья

Профессиональная лаборатория «Цифровое повествование в этнокультурном воспитании» прошла 24 марта в дошкольном отделении «Лесная сказка» школы №9 в Ступине. В ней приняли участие более 60 педагогов. Мероприятие организовали в рамках Года дошкольного образования, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

На пленарной части директор информационно-методического центра городского округа Ступино Нина Рекубрацкая подчеркнула, что встреча дала возможность обменяться опытом применения искусственного интеллекта в образовательной практике. По ее словам, при грамотном использовании цифровые инструменты помогают объединить этнокультурный и технологический компоненты в работе с детьми.

В программу вошли тематические сессии и практикумы. Педагогам представили обзор популярных нейросетей, а также предложили пройти практикум «Конструируем чатбот: от идеи до воплощения», где участники создавали цифровых помощников для образовательных задач. Отдельный мастер-класс посвятили формату «Семейный квиз» — интерактивной работе с родителями и дошкольниками с применением ИИ.

Кроме того, участники обсудили использование цифровых технологий в этнокультурном воспитании. Педагоги учились создавать наглядные материалы с помощью нейросетей, разрабатывать мультфильмы о единстве народов, записывать музыкальные треки и применять интерактивные форматы при изучении сказок народов России. В завершение состоялась презентация цифровых проектов и открытая дискуссия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.