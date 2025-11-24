В Ступине прошло торжественное открытие рождественских образовательных чтений

Утром 22 ноября в храме Всех святых, в земле Русской просиявших было совершено соборное богослужение. Божественную литургию возглавил заместитель благочинного храмов Ступинского округа иерей Тихон Тимохин. За богослужением молились участники конференции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Церемония открытия XXIII муниципальных рождественских образовательных чтений «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени» состоялась в ступинской школе № 8.

С приветственными словами к участникам обратились начальник управления образования администрации округа Елена Казакова и представители Ступинского и Малинского благочиний. В мероприятии приняли участие руководители и сотрудники образовательных организаций, священнослужители.

«Мы открываем рождественские чтения в 23-й раз. Традиционное мероприятие позволяет нам достойно отвечать на все вызовы в это непростое время. Мы живем в событиях, которые зачастую ставят в тупик, и только духовность, нравственность и любовь позволяют нам уверенно идти дальше. Наше сотрудничество, тесная связь очень важны. Вместе мы сможем преодолеть любые сложности», — сказала Елена Казакова.

После пленарного заседания работа продолжилась в семи тематических секциях, а также на мастер-классе «Слово как дар и ответственность: духовно-нравственные основы формирования культуры речи в школе».

Спикеры чтений награждены благодарственными письмами и грамотами управления образования, Ступинского и Малинского благочиний за вклад в духовно-нравственное возрождение Ступинской земли и активное участие в рождественских чтениях.

Концертную программу подготовили воспитанники образовательных организаций и вокальное объединение «Созвездие.

