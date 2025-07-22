В Ступине прошла «выездная администрация»

В селе Ивановское прошла встреча в формате «выездная администрация» под руководством главы округа, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Сергея Мужальских. Представители власти, ресурсоснабжающих организаций, депутаты окружного совета депутатов обсудили насущные проблемы жителей и планы развития территории, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча состоялась на базе школы. Глава округа отметил, что ключевыми темами обращений жителей стали земельные вопросы, ремонт дорог и благоустройство общественных пространств.

Жительница деревни Назарово обратилась с вопросом обеспечения безопасности дорожного движения. По ее словам, трафик проезжающего мимо населенного пункта транспорта увеличился.

«В связи с ремонтом дорог, а также летним сезоном, трафик дорог увеличен. Водители «летают» на больших скоростях. Попросила рассмотреть возможность установки знака ограничения скорости и искусственной неровности на центральной улице. Помимо этого, выехать из деревни просто невозможно, необходимо разместить светофор при съезде на А-108», — сказала жительница.

Данные вопросы и предложения рассмотрят на комиссии по безопасности дорожного движения.

«Встретились с жителями села Ивановское и других близлежащих населенных пунктов. Вопросов много, все взяли в работу. Те проблемы, которые не требуют больших финансовых вложений, будут решены в кратчайшие сроки. Остальные возьмем в план работ», — подчеркнул Сергей Мужальских.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.

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