В Ступине прошла встреча ветеранов операции в Беслане со школьниками

Общегородской урок «Мужество, доблесть и честь» с участниками операции в Беслане состоялся в городском округе Ступино. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Ключевой момент мероприятия — встреча учащихся с ветеранами силовых структур, среди которых участники трагических событий — операции по освобождению заложников в школе № 1 Беслана в сентябре 2004 года.

Перед школьниками выступили генерал-майор МВД России Константин Мачабели, председатель комитета по военно-патриотическому воспитанию международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Николай Бетин, участник спецоперации в Беслане, кавалер ордена Мужества, ветеран управления «В» Центра специального назначения ФСБ, полковник запаса Константин Силантьев.

Ветераны делились опытом, подчеркивая важность сохранения лучших человеческих качеств — сплоченности, взаимовыручки и поддержки — особенно в критических и кризисных ситуациях.

Рассмотрена мысль о том, что истинная сила заключается не в агрессии, а в стойкости духа и готовности прийти на помощь ближнему.

«Настоящее мужество — это не агрессия, а способность сохранять человечность, поддерживать товарищей и выполнять свой долг в критических ситуациях. Уроки таких событий, как Беслан, учат нас ценить мир, сплоченность и взаимопомощь. Важно помнить об этом всегда», — отметил Константин Силантьев.

Встреча с людьми, чей жизненный путь — пример служения Отечеству, произвела на старшеклассников сильное впечатление.

Завершился Урок мужества концертной программой, подготовленной воспитанниками Дома детского творчества и учащимися школ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.