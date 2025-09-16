В Ступине прошла встреча с жителями

В ступинском парке Островского состоялась встреча с жителями в формате выездной администрации. В центре внимания вопросы здравоохранения, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В диалоге с жителями приняли участие глава округа Сергей Мужальских, депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Андрей Голубев, начальник управления организации медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Московской области Елена Ляккер, представители администрации округа, Ступинской клинической больницы и окружного Совета депутатов.

Жители озвучили волнующие их темы: наличие необходимых лекарств в аптеках и медучреждениях, обеспечение медицинскими средствами, дефицит кадров. Отдельно обсудили проблему обеспечения льготников бесплатными препаратами — этот вопрос особенно беспокоит ступинцев.

Жители также озвучили вопросы работы амбулатории в селе Большое Алексеевское, ремонта навесного моста, благоустройства хоккейной коробки и другие. Ступинцев волнует ситуация с недостроями в городе — жителям важно знать, что их права на приобретенное жилье будут защищены.

Глава округа Сергей Мужальских отметил значимость конструктивного общения с жителями.

«Встречи позволяют нам оперативно узнавать от жителей проблемные моменты и вместе находить пути их решения. Проведение выездных администраций будем продолжать как в городе, так и в сельской местности — каждый вопрос должен быть услышан. Общими усилиями с нашей больницей, министерством здравоохранения, депутатским корпусом и жителями нам удастся решить проблемные вопросы», — подчеркнул он.