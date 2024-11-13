В Ступине прошла торжественная церемония вручения паспортов юным жителям

«От имени руководителя муниципалитета Сергея Мужальских и от себя лично поздравляю с этим знаменательным днем! Уверена, вы станете достойными гражданами страны. Помимо ответственности паспорт накладывает и обязанности, любите свою страну, чтите ее законы. Желаю успехов, добра, получить среднее или высшее образование. Помните, мы всегда будем вас ждать на ступинской земле, возвращайтесь и работайте на благо округа. Мы делаем все для создания комфортной жизни: строим детские сады и школы, создаем новые рабочие места, развиваем дорожную инфраструктуру и многое другое. Впереди у вас много радостных и важных событий в жизни. Пусть все цели, которые вы поставили перед собой, будут достигнуты», — сказала Елена Генералова

В торжественной обстановке паспорта и памятные подарки получили 17 юных ступинцев. Завершилась церемония фотографией на память.

Согласие на вручение паспорта в торжественной обстановке подростки могут дать при заполнении документов в МФЦ.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.