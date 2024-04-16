Фото - © В Ступине прошла экологической конференции «Край, в котором мы живем»/Комитет лесного хозяйства МО

В Малинской средней общеобразовательной школе горокруга Ступино состоялась муниципальная открытая экологическая конференция «Край, в котором мы живем», организатором которой по традиции стал Михневский детско-юношеский центр, сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области.

В работе конференции приняли участие учащиеся образовательных организаций городских округов Ступино и Кашира. Воспитанники школьных лесничеств выступили с исследовательскими работами и проектами по лесной тематике, другие школьники представили работы о загрязнении окружающей среды, качестве ТБО, нитратах в овощах, выращенных на приусадебных участках.

Для участников конференции работали классы-студии. Класс «Лесоведение» провела старший участковый лесничий Мещеринского участкового лесничества Фатима Масигова, которая рассказала детям о весеннем пале травы и лесных пожарах, дала рекомендации, как себя вести при обнаружении возгорания, и призвала правильно вести себя в лесах. С педагогом дополнительного образования Михневского ДЮЦ на классе «Издательство» ребята рисовали экологические плакаты «Сохраним природу вместе».

А ученики Малинской школы, обучающиеся по программе «Основы агрообразования», похвастались своим кабинетом для занятий по растениеводству.

Такие мероприятия, которые проходят каждый год, подросткам позволяют получать новые знания и опыт, формируют активную жизненную позицию по экологическим проблемам, способствуют погружению в учебно-исследовательскую и практическую деятельность, помогают определиться с будущей профессией.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.

