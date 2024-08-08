В Ступине прошла акция «Безопасный двор»

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Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по городскому округу Ступино и волонтеры в рамках традиционной профилактической акции «Безопасный двор» провели беседы с детьми, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ступинские полицейские напомнили ребятам о том, что безопасность во дворах зависит от соблюдения правил дорожного движения, внимательности водителей и пешеходов.

Сотрудники полиции рассказали детям и подросткам, что из-за ограничения видимости нельзя выбегать на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей, не убедившись в своей безопасности.

«Участникам бесед было доведено, что пересекать проезжую часть необходимо только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора, а при наличии средств индивидуальной мобильности — спешиваться», — отметили в ОМВД по городскому округу Ступино.

Полицейские вручили участникам встречи световозвращающие элементы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.