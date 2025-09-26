В Ступине прошел региональный практический семинар

В Ступине активно развивается региональный образовательный проект «Предшкола. Стандарт детского сада», и его новый фокус — раннее развитие математических способностей у самых юных жителей округа. Запланировано, что уже скоро дошкольные учреждения начнут создавать специализированные математические группы, готовя детей к точным наукам задолго до первого класса. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проект «Предшкола», запущенный в Подмосковье три года назад, призван обеспечить быструю и плавную адаптацию детей к новому этапу обучения. Детский сад «Росинка» при ступинской школе № 8, став одним из первых участников программы, недавно провел обучающий семинар для коллег из других округов, демонстрируя свои лучшие наработки.

Как рассказала заместитель директора ступинской школы № 8 Оксана Суханова, на курсах повышения квалификации педагоги делились находками, которые они используют в работе с детьми. На семинаре, например, показали занятие, где воспитатель Елена Коротенева отправилась с ребятами в путешествие с роботом Кубетой. И хотя все выглядит как игра, она акцентирует внимание детей на основных элементах программирования и составлении маршрута движения, закладывая основы логического мышления.

По словам координатора проекта Нины Рекубратской, в этом году главный приоритет — развитие математических способностей. Работа по специальной программе позволяет детям перейти в первый класс соответствующей направленности. В ближайших планах — создание математических групп в детских садах.

«В перспективе — это математические группы в детских садах. Сейчас мы начинаем работу на основе кружковой деятельностью, то есть дополнительного образования, а в планах на будущий год — создать именно математические группы. Это основная идея проекта на данный момент», — пояснила Нина Рекубратская.

Кроме того, проект уделяет много внимания преемственности между садом и школой. Учителя начальных классов регулярно приходят в дошкольные учреждения со своими учениками. Благодаря этому больший процент выпускников предпочитает идти в первый класс в рамках своего образовательного комплекса.

Старший воспитатель дошкольного отделения «Надежда» Ирина Черепенникова также отметила, что в работе активно используются современные технологии. Например, «Интерактивное умное зеркало Arctic me» — комплекс, который помогает в работе логопедам и дефектологам, имея встроенные игры на речевое развитие и даже комплексы дыхательной гимнастики.

Обучающие семинары, как подчеркнула координатор, помогают педагогам знакомиться с передовым опытом и использовать новые элементы в занятиях, делая процесс обучения более интересным и эффективным.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.