В Ступине пройдут профилактические мероприятия на этой неделе

В целях повышения безопасности дорожного движения Государственная инспекция безопасности дорожного движения в городском округе Ступино запускает сразу два профилактических мероприятия — «Грузовик» и «Мото-скутер». Комплексные рейды будут проходить на территории округа в течение недели, с 21 по 27 июля, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Главная цель этих операций — профилактика аварийности с участием двух наиболее уязвимых и потенциально опасных категорий транспорта, а также пресечение нарушений правил дорожного движения со стороны их водителей.

«Летний период, особенно июль, — это время максимальной интенсивности движения как большегрузного, так и мототранспорта. Именно поэтому мы проводим эти две операции одновременно. «Грузовик» направлен на контроль за соблюдением ПДД водителями тяжелой техники, от которых зависит безопасность многих участников движения. А «Мото-скутер» призван напомнить водителям двухколесного транспорта о необходимости строжайшего соблюдения правил», — отметили в отделе ГИБДД ОМВД России по округу.

В рамках операции «Грузовик» инспекторы ДПС будут уделять пристальное внимание пресечению нарушений со стороны водителей грузовых автомобилей, а также проверять соблюдение правил перевозки опасных грузов.

Профилактическое мероприятие «Мото-скутер» направлено на повышение дисциплины среди водителей мотоциклов, скутеров и велосипедов. В ходе рейдов особое внимание сотрудники ГИБДД будут обращать на выявление несовершеннолетних водителей, нарушающих ПДД, а также на обязательное использование мотошлемов.

Государственная инспекция безопасности дорожного движения призывает всех участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению правил и проявлению взаимоуважения на дорогах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость работы инспекторов ГИБДД. Он также заявлял, что своевременное обслуживание дорожной сети региона является залогом ее безопасности для жителей.

Глава региона также отметил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

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