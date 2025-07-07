В Ступине пройдет ряд профилактических мероприятий

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С 7 по 13 июля пройдет профилактическое мероприятие «Тахограф», цели которого — снижение аварийности с участием грузопассажирского транспорта, профилактика нарушений режима труда и отдыха водителями, а также контроль оснащения транспортных средств тахографами. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Отделом Госавтоинспекции ОМВД России по городскому округу Ступино также проводится профилактическое мероприятие «Такси». Основные задачи мероприятия - обеспечение безопасности при перевозке граждан и багажа легковым такси, приведение деятельности перевозчиков в соответствие с требованиями законодательства, пресечение нарушений миграционного законодательства, правонарушений и преступлений, совершаемых водителями легкового такси.

8, 15, 22 и 29 июля в целях снижения уровня аварийности на автотранспорте, принадлежащем юрлицам, усиления контроля за соблюдением требований законодательства, пресечения нарушений требований правил дорожного движения РФ на территории обслуживания ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Ступино пройдет профилактическое мероприятие «Технический контроль – юридические лица».

4, 11, 18 и 25 июля на территории обслуживания сотрудниками отдела будет проводиться профилактическое мероприятие «Технический контроль – автобус».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил значимость работы инспекторов ГИБДД. Он также заявлял, что своевременное обслуживание дорожной сети региона является залогом ее безопасности для жителей.

Глава региона также отметил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.