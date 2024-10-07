В Ступине пройдет природоохранная акция «БумБатл» 22 октября

22 октября в городском округе Ступино стартует экологическая акция «БумБатл экосистема». Основная цель — вовлечь молодежь в культуру осознанного потребления, в том числе через раздельный сбор отходов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

К сбору принимаются глянцевые журналы, газеты, офисная и крафтовая бумага, тетради, бумажная упаковка, картон, архивы при сохранении конфиденциальности данных, книги, не имеющие литературной ценности. Все это должно быть собрано в плотную связку без пластиковых и металлических элементов.

Макулатура будет приниматься с 10:00 до 11:00 у входа в здание администрации со стороны парковки по адресу: г. Ступино, ул. Андропова, 43а/2.

Телефон для справок: 8 (496) 64-237-97.

Всех желающих приглашают принять участие в акции по сбору макулатуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.