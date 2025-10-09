В Ступине пройдет молодежный бал

Молодежь Подмосковья вновь соберется в Ступино для участия в Покровском молодежном бале. Событие, которое впервые состоялось в 2023 году по инициативе архиепископа Подольского и Люберецкого Аксия, пройдет в третий раз. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Зеркальный зал Дома культуры «Металлург» (г. Ступино, ул. Пушкина, 25) примет участников 26 октября в 12:00.

На осенний бал, посвященный Покрову, приглашаются молодые люди от 14 до 35 лет. Это воспитанники православных школ, участники молодежных организаций и кадеты. Гости из разных уголков Московской области исполнят программу, включающую исторические танцы: вальс, полонез, мазурку, польку, кадриль и другие.

«Это уникальная возможность для молодых людей окунуться в историю, познакомиться с культурой и традициями нашей страны. Многие участники находят здесь новых друзей и открывают для себя красоту классических танцев», — отмечают организаторы.

Чтобы стать частью этого события, необходимо до 19 октября подать заявку в соответствующий отдел по делам молодежи своего благочиния.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.