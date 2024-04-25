сегодня в 10:33

В Ступине пройдет конкурс по поддержке талантливой молодежи

Отдел по работе с молодежью управления культуры и молодежной политики администрации городского округа Ступино объявляет конкурс на премию администрации муниципалитета по поддержке талантливой молодежи. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

Лауреатам премии вручаются подписанные главой городского округа Ступино Московской области свидетельства лауреата премии и выплачивается денежное вознаграждение в размере 15 тыс. рублей каждому.

Срок начала приема заявок — 1 мая 2024 года, срок окончания приема заявок — 31 мая 2024 года.

Время приема заявок — с 9:00 до 18:00 (с обеденным перерывом с 13:00 до 13:48) ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.

Место приема заявок: г. Ступино, ул. Андропова, д. 45/13, каб. 301.

Номер телефона и адрес электронной почты для получения консультаций по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе: 8 (496) 644-63-56, odm-stupino@mail.ru.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.