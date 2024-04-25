В Ступине продолжается реставрация главного дома усадьбы Федора Шаховского

Продолжаются работы по реставрации объекта культурного наследия «Усадьба Шаховского Федора Петровича, у которого в начале 1820-х гг. бывали декабристы Фонвизин Михаил Александрович и Якушкин Иван Дмитриевич: Главный дом». Об этом сообщает пресс-служба Главного управления культурного наследия Подмосковья.

Накануне сотрудники культурного ведомства проинспектировали работы по реставрации выявленного объекта культурного наследия «Усадьба Шаховского Федора Петровича, у которого в начале 1820-х гг. бывали декабристы Фонвизин Михаил Александрович и Якушкин Иван Дмитриевич: Главный дом», расположенного по адресу: городской округ Ступино, село Верзилово, улица Шаховская, владение 26.

В настоящий момент завершены работы по фасадам, выполнятся работы по внутренней отделке стен и потолков. Работы выполняются на должном уровне качества и соответствуют ранее согласованным проектным решениям.

Кирпичное двухэтажное здание главного дома является интересным образцом усадебного дома начала XIX в. в Московской области.

Усадьба основана во второй половине XVIII века статским советником А. А. Нартовым, с XIX века перешло во владение Шаховским. В 1825 году Федор Шаховской получил имение по завещанию матери Анны Федоровны. В 1820-х годах в имение бывали М. А. Фонвизин и И. Д. Якушкин. Шаховской владел усадьбой до 1825 года перед тем как был арестован. В 1890–1911 годах имением владел купец И. Г. Губонин, последним владельцем до революции 1917 года был биолог И. И. Кальнинг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.