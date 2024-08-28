В Ступине продолжается очистка акватории водоемов

сегодня в 20:07

В городском округе Ступино продолжается очистка акватории водоемов в рамках областной программы «100 прудов и озер», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На водоемах пройдет комплекс мероприятий по очистке от мусора и ряски, окос рогоза и камыша, подъем, уборка, вывоз и утилизация строительного и бытового мусора, удаление аварийно-опасных деревьев из воды. В работах будут задействованы многофункциональные самоходные амфибии «Труксор».

На водоемах планируется провести работы по окосу камыша, очистке акватории от мусора, водорослей, древесной и кустарниковой растительности. Очистка дна водоемов от ила программой не предусмотрена.

Выполнение работ планируется завершить к 31 августа.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.