сегодня в 16:22

В Ступине приступили к благоустройству сквера в рамках Народной программы «Единой России»

По нацпроекту «Формирование комфортной городской среды», Народной программе и партийному проекту «Городская среда», в текущем году в Ступине будет благоустроен сквер Пушкина рядом с Домом культуры «Металлург», передает пресс-служба партии «Единая Россия».

Благоустроенное общественное пространство продолжит концепцию сквера имени Героя Советского Союза В. Полякова. Согласно проекту, на территории заменят плитку, установят малые архитектурные формы, уличные диваны, урны, современные стенды для афиш, выполнят озеленение. Освещение будет заменено — уличное и торшерное, по улице Пушкина разместят вазоны.

Начало работ по исполнению проекта оценил секретарь местного отделения «Единой России», глава округа Сергей Мужальских совместно с заместителями, представителями подрядной организации, депутатского корпуса, молодежного парламента, общественниками и жителями.

«Выполняем обещанное — приступили к благоустройству прилегающей территории Дома культуры „Металлург“. Вместе с коллегами и жителями оценил качество и темпы работы. Проект согласован со ступинцами, по их просьбе, сделаем дополнительное парковочное пространство на 34 машиноместа, полностью обновим малые архитектурные формы сквера, выполним озеленение. В порядок приведем и улицу Пушкина до пересечения с улицей Горького и Андропова», — сказал Сергей Мужальских.

Увидеть благоустроенный сквер жители и гости города смогут к началу июля.

Напомним, что в Народную программу «Единой России» вошло 3755 наказов жителей Ступина.

Цели партийного проекта «Единой России» «Городская среда» — создание благоприятной современной городской среды, контроль осуществления планов комплексного благоустройства дворовых территорий и парковых зон, формирование системы инструментов общественного участия и поддержки инициатив граждан в принятии решений по вопросам благоустройства территории Подмосковья.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний-период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.